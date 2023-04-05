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جامعة الدول العربية تندد بمداهمة القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

منذ 46 دقيقة
جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

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نددت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

ونقل بيان عن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة قوله “التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها”.

هذا وقصفت طائرات إسرائيلية غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 5\4\2023 عقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد الأقصى خلال الليل.

وقالت إذاعة حماس إن الضربات الإسرائيلية أصابت معسكري تدريب أحدهما في مدينة غزة والآخر في مخيم للاجئين.

    المصدر :
  • رويترز

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