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جامعة كولومبيا تلغي حفل تخرج بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

منذ 39 دقيقة
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أعلنت جامعة كولومبيا اليوم الاثنين إلغاء حفل تخرج كان من المقرر إقامته في 15 مايو أيار وقررت تنظيم فعاليات أصغر بدلا من ذلك، وذلك بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المستمرة منذ أسابيع.

وقالت الجامعة في بيان “لقد قررنا أن نجعل محور أنشطة التخرج لدينا هو… تكريم الطلاب فرادى بجانب زملائهم بدلا من الاحتفال على مستوى الجامعة المقرر إجراؤه في 15 مايو أيار”.

وفي وقتٍ سابق، نظمت مجموعة من الطلاب، مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني خلال حفل تخرج في جامعة ميشيغان الأمريكية، وسط استدعاء جامعات أخرى قوات الشرطة لمنع إقامة مظاهرات خلال احتفالات التخرج.

ورفعت مجموعة من الطلاب العلم الفلسطيني مرتدين الكوفية فوق ملابس التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين شعارات مناهضة لـ “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

إثر ذلك، تدخلت الشرطة وأخرجت الطلاب المتظاهرين من المكان، فيما أعلن مكتب العلاقات العامة بالجامعة عدم اعتقال أي طلاب في الحادث.

    المصدر :
  • رويترز
  • مواقع إلكترونية

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