جامعة هولندية تُكذب مرشح إيراني حول حصوله على شهادة الدكتوراه

صفعة قوية تلقاها، المرشح الإيراني للانتخابات الرئاسية، محسن علي مهر زاده، وذلك بعدما كذّبته جامعة ”تيلبورغ“ الهولندية بعد أن أعلن في إحدى المناظرات الرئاسية عن حصوله على شهادة الدكتوراه من هذه الجامعة في قسم الاقتصاد.

وبحسب وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، اليوم الخميس، قالت جامعة ”تيلبورغ“ الهولندية إن ”المرشح الرئاسي علي مهر زاده لم ينه دراسته الجامعية لدينا، حيث كان مسجلا منذ فترة طويلة في قسم الاقتصاد لعدة سنوات، بينما لم ينهِ أطروحته، ولم ينل أي لقب من الجامعة“.

وأعلنت وكالة ”فارس“، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أنها تواصلت مع إدارة جامعة ”تيلبورغ“ الهولندية، حيث تبين عدم حصول المرشح الرئاسي علي مهر زاده على شهادة ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد، كما قال مؤخرا في إحدى المناظرات الرئاسية.

وقالت الوكالة الإيرانية في تقرير لها بعنوان ”لماذا تحول ادعاء مهر علي زاده إلى فضيحة؟“: ”إن المرشح مهر علي زاده كذب على الشعب الإيراني بشأن شهادته الجامعية، بينما لم يعتذر وينف ادعاء كذبه حتى الآن، في حين تحولت هذه الكذبة إلى فضيحة“.

وأشار التقرير إلى أن المناظرة الرئاسية الأخيرة شهدت سجالا بين المرشحيّن مهر علي زاده وإبراهيم رئيسي حول المؤهل الدراسي لكل منهما، حيث شكك علي زاده في المؤهل الدراسي لرئيسي، رغم حصول الأخير على درجة الدكتوراه في الفقه والحقوق الخاصة.

يُذكر أن المرشح الرئاسي محسن مهر علي زاده هو المرشح الوحيد للأحزاب الإصلاحية في إيران، حيث أعلنت عن دعمها ووقوفها إلى جانب علي زاده في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد رفض أهلية أغلب مرشحي الإصلاحيين أمام المرشحين المتشددين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في شهر يونيو الجاري، وسط تقديرات مراقبين بأن تشهد هذه الانتخابات إقبالا شعبيا ضعيفا في التصويت، قد يكون الأقل في تاريخ الاقتراع لدى الجمهورية الإسلامية.