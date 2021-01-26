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جانيت يلين أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخزانة الأمريكية

26 - يناير - 2021
آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 9:30 صباحًا
جانيت يلين وزير الخزانة الأميركية

جانيت يلين وزير الخزانة الأميركية

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صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

بهذا القرار تصبح جانيت (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، ووزير الدفاع لويد أوستن.

ويلين (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن التي يصادق مجلس الشيوخ على تعيينها بعدما سبقها إلى ذلك كلّ من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ووزير الدفاع لويد أوستن.

ويلين التي كانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوّأ منصبي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ستؤدّي في منصبها الجديد دوراً رئيسياً في صياغة السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، في وقت تواجه فيه البلاد التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

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