جان إيف لو دريان: آفة الإرهاب ليست أمراً حتمياً

أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن “آفة الإرهاب ليست أمرا حتميا”، مشددا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في إفريقيا وباقي أنحاء العالم.

وأكد لودريان خلال مشاركته في افتتاح “الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب” في ساحل العاج أن “آفة الإرهاب ليست حتمية، لا في إفريقيا ولا في أي مكان آخر، إنها تهديد يجب أن نحاربه، وسنواصل القيام بذلك في منطقة الساحل”.

وتخصص فرنسا قوة “برخان” التي تضم نحو 5100 عنصر، لمحاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي شهر أيار المنصرم، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن باريس ستسحب قواتها من مالي في حال سار هذا البلد “باتجاه تطرف إسلامي”، بعدما شهدت انقلابا عسكريا ثانيا خلال تسعة أشهر.