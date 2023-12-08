جثثهم احترقت.. هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة يقتل 4 أشخاص في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني إقليمي مقرب من دمشق بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت النار على سيارة في جنوب غرب سوريا (الجمعة 8-12-2023) مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة قرب الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال المصدر الأمني ​​إنه لم يتم التعرف بعد على هويات القتلى لأن جثثهم احترقت بشدة.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف ترتبط بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ بدأت دعمها للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها في 2011.