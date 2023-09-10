جثث جديدة.. ارتفاع عدد قتلى عاصفة اليونان إلى 14

آثار العاصفة في اليونان (رويترز)

انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية جثث ثلاثة أشخاص آخرين وسط البلاد (الأحد 10-9-2023)، ليرتفع عدد القتلى إلى 14 جراء أشد عاصفة ممطرة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل تلك الأحداث عام 1930.

وتقول السلطان إن ثلاثة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. وضربت العاصفة دانيال اليونان لثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء في نهاية الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، تاركة وراءها خرابا جديدا بعد حرائق غابات فتاكة.

وانهارت منازل وجسور ودُمرت طرق وأعمدة كهرباء، كما غرقت حيوانات وتلفت محاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

وعُثر على جثث امرأة (88 عاما) ورجلين (58 و65 عاما) قرب مدينة كارديتسا، إحدى المناطق الأكثر تضررا. وتم إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات جوا أو بقوارب نجاة.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 4250 شخصا حتى الآن، إذ تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مركز العمليات الرئيسي في ثيساليا مساء اليوم الأحد ويعلن سلسلة إجراءات لمساعدة المتضررين من العاصفة.

وضربت العاصفة اليونان في أعقاب حريق غابات ضخم شمال البلاد. ويقول علماء إن مناخ البحر المتوسط ​​الجاف في اليونان يضعها على الخط الأمامي لتغير المناخ العالمي إذ تشيع حوادث الطقس الغريبة بشكل متزايد.