جثث متفحمة.. ارتفاع عدد قتلى حريق بجنوب أفريقيا إلى 73

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا، الخميس، إن عشرات قتلوا خلال الليل عندما نشب حريق هائل في بناية سكنية مهجورة ويشغلها مشردون.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطارئة لمن هم داخل البناية التي تفحمت.

وقالت الإدارة المحلية إن الحريق أسفر حتى الآن عن مقتل 73 وإصابة 43 بما يجعله واحدا من أسوأ المآسي التي تشهدها البلاد في الذاكرة الحديثة.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في جوهانسبرج إن سبب الحريق قيد التحقيق ونشب في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2330 من مساء أمس الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وقال مراسل من رويترز إن بحلول الساعة العاشرة صباحا، ظلت النيران مشتعلة في البناية المؤلفة من خمسة طوابق وتفحم جزء كبير منها بينما تجمع أفراد فرق الطوارئ حول البناية وتراصت الجثث المغطاة على الأرض في شارع قريب.

وأشارت متحدثة باسم الإدارة المحلية ضمنيا إلى أن من كانوا داخل البناية يقطنون فيها بشكل غير قانوني وأن البلدية سعت دون جدوى لإخراجهم من مثل تلك البنايات وألقت عليهم باللوم لعدم الانصياع لمطالبات المدينة.

ولم تؤكد في ذات الوقت تقريرا بثته محطة نيوز24 المحلية مفاده أن البناية مهجورة وأن قاطنيها يشغلونها على نحو غير رسمي.