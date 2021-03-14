جحيم على الأرض.. طفل يمني يموت كل 75 ثانية

كشف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عن إحصائية مأساوية جديدة لأطفال اليمن، مع إعلانها عن وفاة طفل يمني كل 75 ثانية، وذلك بعد مرور أكثر من 6 سنوات على اندلاع الحرب في البلاد.

خطورة إعلان المنظمة الأممية يتزايد مع تأكيدها على أن اليمن دخل فعلياً مرحلة المجاعة، التي وصفها بانها الأكبر في التاريخ الحديث، حيث يصف المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، “ديفيد بيسلي”، الوضع هناك بأنه جحيم على الأرض، مضيفاً: “كنت في اليمن قبل يومين فقط، حيث يواجه أكثر من 16 مليون شخص أزمة تصل إلى مستوى الجوع أو أسوأ”.

يذكر أن تصريحات المنظمة ومديرها، تأتي بعد أسبوع من خفض عدة دول داعمة للبرنامج، المساعدات المالية المقدمة لليمن، ومن بينها المملكة المتحدة، التي سبق أن أعلنت عن خفض مساعداتها إلى نحو 122 مليون دولار بعدما كان المبلغ 228 مليون دولار في العام الماضي، مرجعةً قرارها إلى جائحة فيروس كورونا، التي خلقت وضعا ماليا صعبا في بريطاني.

ومنذ ست سنوات أطفال اليمن يقتلون بعدة أساليب، ليس بالجوع والفقر فقط، مذكراً بأن عشرات الأطفال اليمنيين تم سحبهم من المدارس وتجنيدهم على جبهات القتال، وأن عدد كبير منهم قتل خلال المعارك ، بالإضافة للأمراض التي كان لها دور كبير في حصد أرواح أطفال اليمن، لا سيما وأن الحرب أدت إلى عودة ظهور عشرات الأمراض، كشلل الأطفال والكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وما رافق ذلك من ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال العام الماضي.

يذكر أن منظمات أممية ودولية ناشطة في المجل الطبي، قد حذرت العام الماضي من انهيار القطاع الطبي والصحي في البلاد، لا سيما مع تعرض فرق الإسعاف والمنشآت الطبية إلى الاستهداف المباشر، بما في ذلك مستشفى السرطان، التي استهدفتها ميليشيات الحوثي أواخر العام الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية، قد اتهمت ميليشيات الحوثي بشن حملات تجنيد واسعة في صفوف طلاب المدارس، لإرسالهم إلى الجبهات، بالإضافة إلى سيطرتها على عدد كبير من المدارس في العاصمة صنعاء وتحوليها ثكنات عسكرية.

كما أكدت الحكومة اليمنية، على أن الميليشيات استهدفت عشرات المدرسين اليمنيين وأدخلت مناهج مستوردة من إيران، وغير المناهج العلمية التي كانت متداولة قبل سيطرتها على السلطة.