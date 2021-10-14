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جحيم مأرب.. مصرع 400 حوثي خلال 72 ساعة

14 - أكتوبر - 2021
الجيش اليمني- أرشيفية

الجيش اليمني- أرشيفية

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قتل نحو 400 مسلح من ميليشيا “الحوثيين” في اليمن، خلال الساعات الـ72 الماضية، وتحديدا في منطقة “العبدية”، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة مأرب، التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها منذ أشهر.

التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد الأربعاء، أنه نفذ “خلال 24 ساعة الماضية، 19 عملية استهدفت عتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية”، كما “دمر 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيا والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية”.

جاء ذلك بعد مقتل نحو 300 مسلح من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران يومي الإثنين والثلاثاء، في ضربات جوية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور للمملكة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “معين عبد الملك سعيد” قال الاثنين: “نحن واثقون من أنّ مأرب لن تسقط. نحن جاهزون للتصدّي للحملة الحوثية”، مشدّداً على أنّ “المعركة ستحدّد مصير مستقبل اليمن”.

يشار إلى أن ميليشيات “الحوثيين” المدعومة من إيران، تخوض معارك ضد القوات الحكومية بهدف السيطرة على مدينة “مأرب” الاستراتيجية، ما فاقم الأوضاع الإنسانية سوءا، وتسبب بمقتل ونزوح آلاف المدنيين.

وتسببت الحرب التي تقودها ميليشيات “الحوثيين”، بانهيار قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

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