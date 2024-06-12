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جدة تستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

منذ 6 دقائق
فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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ذكر التلفزيون السعودي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى مدينة جدة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة.

وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس الأوكراني إذ سبقها في فبراير الماضي زيارة رسمية له أيضاً، حينها أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم لدى استقباله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، كما شدد ولي العهد السعودي على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ومن جهته أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره لجهود السعودية بشأن أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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