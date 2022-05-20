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جدري القردة.. الولايات المتحدة تبدأ تطعيم الأشخاص “الأكثر عرضة للخطر”

منذ دقيقتين
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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تتخوّف الولايات المتحدة من تفشّ داخلي كبير لفيروس “جدري القردة”، وقد أشار مسؤول، في وقت سابق، الى أن هناك انتشارًا على مستوى المجتمع.

في هذا الإطار، وزّعت إدارة الرئيس الأميركي بايدن 1200 جرعة من لقاح جدري القرود للأشخاص الذين لديهم تعرض كبير لمخاطر الفيروس، كجزء من استجابة الصحة العامة على مستوى البلاد لمكافحة المرض قبل أن يتسبب في تفشي كبير.

وذكر مسؤولو الصحة الأميركيون، الذين يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقا، أن تفشي مرض جدري القرود على مستوى العالم حاليا هو الأكبر على الإطلاق، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

وقال الدكتور “راج بنغابي”، الذي يقود مكتب التأهب لمواجهة الأوبئة في البيت الأبيض، للصحفيين الأسبوع الماضي: “تفشي جدري القرود بهذا الحجم والنطاق في جميع أنحاء العالم، لم نشهده من قبل”.

وفيما قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إن هناك الآن أكثر من 550 حالة في 30 دولة. في الولايات المتحدة، سجلت 20 حالة مؤكدة أو مشتبه بها على الأقل في 11 ولاية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويسعى مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى طمأنة الجمهور بأن وصول جدري القرود إلى الولايات المتحدة يختلف اختلافًا كبيرا عن “كوفيد 19″، الذي قلب الأمور رأسا على عقب في البلاد قبل عامين.

ولم يكن العلماء يعرفون الكثير عن “كوفيد 19” عندما ظهر لأول مرة، ولم يكن لدى الولايات المتحدة لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات لمحاربة الفيروس في عام 2020، بحسب خبراء المراكز.

من جانب آخر، فإن جدري القرود معروف للعلماء منذ عام 1958 عندما اكتشف لأول مرة أثناء تفشي المرض بين القرود التي تم الاحتفاظ بها لأغراض البحث، وتمت دراسة انتقاله بين البشر منذ السبعينيات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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