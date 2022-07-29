جدري القردة.. تسجيل أول حالة وفاة في أوروبا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن مدريد أبلغت عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، في أول حالة وفاة معروفة في أوروبا والثانية خارج إفريقيا في حالة التفشي الحالي.

وكانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

في السياق، قالت وزارة الصحة الإسبانية، في أحدث تقرير لها، إنها رصدت 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وأضافت أنه من بين 3750 مريضا لديها معلومات عنهم، نُقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، وتوفي شخص واحد. ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل.

وكان الفيروس قد حطّ مؤخرًا في الفلبين، حيث أعلنت مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية أن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة وهي لمواطن عاد من الخارج في وقت سابق من الشهر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة “بيفرلي هو” إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس، لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.

وأضافت المسؤولة، دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة.