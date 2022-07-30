جدري القردة.. تسجيل ثاني حالة وفاة في إسبانيا

بعد يوم على إعلان إسبانيا تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن فيروس جدري القردة، لتكون أول حالة معروفة في أوروبا، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت 30 تموز عن ثاني حالة وفاة، وفق ما ذكرته وكالة “أ ف ب”.

وزارة الصحة قالت في تقرير من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية “من بين 3750 مريضا .. نُقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية الجمعة أول وفاة لمريض مصاب بهذا المرض، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها. علما أن إسبانيا تعد مع تسجيل 4298 إصابة فيها من الدول التي لديها أعلى حالات الإصابة في العالم.

أمّا في البرازيل، فقد توفي رجل يبلغ 41 عاما مصابًا بالفيروس الخميس في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحةً أنه “دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى”.

وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي: “من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس. ما زالت الوفيات (المرتبطة بهذا المرض) منخفضة للغاية”، موضحًا أن المريض كان يخضع للعلاج من السرطان.