جدري القردة.. حالتا وفاة جديدتان والفيروس يوسّع انتشاره

يوسّع فيروس جدري القردة رقعة انتشاره، وسط تسجيل اصابات جديدة في مختلف دول العالم. وفيما لا تزال مستويات القلق حول المرض متوسطة، أشارت منظمة الصحة العالمية الى أن حملات التطعيم الجماعي ليست ضرورية في الوقت الحالي.

في هذا الاطار، سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جدري القردة منذ صدور تقريرها الأخير يوم 27 حزيران، ليصل إجمالي الوفيات إلى ثلاثة منذ بداية العام، وقالت إن المرض انتشر في مناطق جديدة.

كما ذكرت المنظمة أن حالات الإصابة زادت بنسبة 77 بالمئة منذ صدور التقرير السابق إلى 6027 إصابة، أغلبها في أوروبا. لكن التقرير أظهر أن الوفيات الثلاث وقعت في أفريقيا.

وأظهر التحديث كذلك أن أكثر من 99 بالمئة من الحالات التي توافرت فيها معلومات عن نوع المرضى كانت بين الرجال.

في السياق نفسه، قالت المنظمة: “مازال التفشي يصيب بالأساس الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال … فيما يشير إلى عدم وجود انتشار للمرض خارج هذه الفئة”.

وقال المدير العام للمنظمة “تيدروس أدهانوم جيبريسوس” إن المنظمة ستعقد اجتماعًا للجنة التي ستقدم المشورة بشأن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى حالة تأهب بالمنظمة، خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 تموز أو في وقت أقرب.

الى ذلك، أكد متحدث باسم المنظمة دون الخوض في تفاصيل أن جيبريسوس سيجتمع الخميس 7 تموز مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث. وتظهر البيانات أن إسبانيا سجلت 802 إصابة حتى الآن.