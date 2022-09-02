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جدري القردة.. رصد سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا

منذ ساعة واحدة
فحص إيجابي لجدري القردة

فحص إيجابي لجدري القردة

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كشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تشخيص إصابة فرد بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود، بعدما عاد مؤخراً من غرب أفريقيا.

وأكدت الوكالة نقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ليفربول الملكية، تماشياً مع توصيات اللجنة الاستشارية لمسببات الأمراض الخطرة.

في السياق، أوضحت رئيسة قسم الحوادث لدى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الدكتورة “صوفيا ماكي”، أن الوكالة تعمل الآن على الاتصال بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة لتحديد ما إذا كان هناك حالات أخرى أم لا، ولتقييمهم حسب الضرورة وتقديم المشورة، مشيرةً إلى أن وكالة الأمن الصحي لديها إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى وللتعامل مع حالات الأمراض المعدية.

من جانب آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أنها لحظت علامات “مشجعة” على تباطؤ وباء جدري القردة في أوروبا تفيد أنها تسير “في الاتجاه الصحيح”، داعيةً إلى تعزيز الجهود المبذولة، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية “هانز كلوغه”: “هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (ولكن) لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل”.

    المصدر :
  • وكالات

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