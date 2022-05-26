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جدري القردة.. منظمة الصحة العالمية تدعو الدول الى زيادة المراقبة

26 - مايو - 2022
آخر تحديث: 26 - مايو - 2022 8:30 مساءً
جدري القرود

جدري القرود

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تواصل الدول حول العالم تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة، وسط تطمينات حذرة من أنّ الفيروس لن يتحوّل الى جائحة على غرار فيروس كورونا.

وفي آخر المستجدات، أعلنت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف نحو 200 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وأكثر من 100 إصابة مشتبه بها حتى الآن خارج الدول التي عادة ما ينتشر فيها الفيروس المسبب للمرض، وحثت الدول على زيادة المراقبة للمرض المعدي.

ويتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية خفيفة، في دول أفريقية هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وأثار تفشي المرض في الآونة الأخيرة في دول لا ينتشر بها عادة الكثير من المخاوف. ويُعتقد أن معدل الوفيات جراء السلالة المنتشرة عالميا نحو واحد في المئة على الرغم من توفر اللقاحات والعلاجات الفعالة.

وأشارت “ماريا فان كيركوف”، كبيرة خبراء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، في إفادة عبر الإنترنت، الى أنه سُجلت إصابات في أكثر من 20 دولة لا يتوطن بها المرض، مضيفةً أن المنظمة تتوقع زيادة الأعداد.

وقالت: “نتوقع اكتشاف مزيد من الإصابات. نطلب من الدول زيادة المراقبة… هذا وضع قابل للاحتواء. سيكون صعبًا لكنه قابل للاحتواء في الدول غير الموبوءة”.

    المصدر :
  • رويترز

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