الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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جدري القردة يحطّ في إيران

منذ 5 دقائق
فحص إيجابي لجدري القردة

فحص إيجابي لجدري القردة

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يواصل فيروس “جدري القردة” انتشاره في دول العالم بعدما كانت الصحة العالمية قد أعربت، في وقت سابق، عن قلقها بأنّ أعداد الإصابات ستتضاعف في الأشهر المقبلة.

وآخر الدول التي حطّ المرض فيها هي إيران، إذ ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء 16 آب، أن إيران رصدت أول حالة إصابة لديها بجدرى القردة.

وأضافت الوكالة أن امرأة تبلغ 34 عاما في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد، وُضعت في الحجر الصحي بعدما أثبتت الفحوص إصابتها بالمرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية “خافيير بيسيرا”: “نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس”.

على نحو آخر، طلبت منظمة الصحة العالمية مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض السريع الانتشار.

وأعربت المنظمة الأممية منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الماضي.

كما يحذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكل وصمة، من جهة، لحيوانات القردة التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة أفريقيا من جهة أخرى، التي غالبا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

    المصدر :
  • رويترز

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