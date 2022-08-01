جدري القردة يحطّ في السودان

يوسّع فيروس جدري القردة رقعة انتشاره، ويخترق دولًا جديدة وسط تخوّف الصحة العالمية من تزايد عدد الإصابات بشكل كبير في الفترة المقبلة، وتسجيل حالات وفاة خارج القارة الإفريقية.

وآخر الدول التي حطّ فيها الفيروس هي السودان، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن الحالة لطالب يبلغ 16 عامًا في ولاية غرب دارفور.

في سياق متصل، سجلت إسبانيا حالتي وفاة مرتبطة بجدري القردة، فبعد يوم على إعلان تسجيل أول حالة وفاة، لتكون أول حالة معروفة في أوروبا، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت 30 تموز عن ثاني حالة وفاة، وفق ما ذكرته وكالة “أ ف ب”.

وزارة الصحة قالت في تقرير من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية “من بين 3750 مريضا .. نُقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية الجمعة أول وفاة لمريض مصاب بهذا المرض، هي الأولى في أوروبا، من دون تحديد سبب الوفاة أو تاريخها. علما أن إسبانيا تعدّ، مع تسجيل 4298 إصابة فيها، من الدول التي لديها أعلى حالات الإصابة في العالم.

من جانب آخر، كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن اللقاح ضد جدري القردة قد لا يكون متاحًا لكل الأميركيين الموجودين في دائرة الخطر إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات الأميركية أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، عن تلقيها نحو 800 ألف جرعة من اللقاح، لكن مع ذلك، فإنها لا تكفي لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. ونوّهت الصحيفة بأن الجرعات الجديدة ستصل فقط في تشرين الأول.