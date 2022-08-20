جدري القردة يواصل انتشاره.. إندونيسيا تسجّل أول إصابة

أكّدت السلطات الصحية في إندونيسيا، السبت 20 آب، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.

ووفقا لـ”رويترز”، قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مساءً بشأن أبرز المستجدات الصحية.

وتنضم إندونيسيا إلى 3 دول في منطقة جنوب شرق آسيا، أبلغت عن إصابات مؤكدة بفيروس جدري القردة اعتباراً من تموز الماضي، هي سنغافورة (11 حالة) وتايلاند (حالتان)، والفلبين (3 حالات).

وكانت إندونيسيا أعلنت في 6 آب اكتشاف 9 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القردة، لكن ثبتت سلبيتها في وقت لاحق.

في السياق، سُجّل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يُشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبّب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفًا. لكنّ هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القردة أصبح يشكّل “حالة طوارئ عالمية”، مؤكدةً أن العالم يواجه وضعًا استثنائيا بالنسبة للمرض.