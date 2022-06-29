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جدري القرود.. تحذير جديد من الصحة العالمية

منذ 7 دقائق
جدري القردة

جدري القردة

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قالت منظمة الصحة العالمية إن “استمرار انتقال عدوى” جدري القرود حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.

وأضافت المنظمة اليوم الأربعاء أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا. ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.

ورُصدت حالات إصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا. كما تشير المنظمة إلى أن الحالات تتزايد في تلك الدول ودعت لتكثيف إجراء الاختبارات والفحوص للكشف عنه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة عبر الإنترنت من جنيف اليوم الأربعاء “أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل”.

ومنذ أن بدأ التفشي في مايو أيار، رُصدت 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة، وأغلب الحالات في أوروبا بين رجال مثليين جنسيا وفقا لحصيلة منظمة الصحة العالمية. كما شهدت دول ينتشر فيها المرض عادة إصابة أكثر من 1500 ووفاة 66 هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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