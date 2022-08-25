جدري القرود يستشري.. تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة حول العالم

قالت منظمة الصحة العالمية (الخميس 25-8-2022) إن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القردة، وإن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.

وفي يوليو تموز أعلنت منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.

وطبقا لأحدث تقرير وبائي صادر عن المنظمة، انخفض عدد الإصابات المسجلة عالميا بنسبة 21 في المئة في الأسبوع الذي انتهى يوم 21 أغسطس آب بعد تزايد الإصابات على مدى شهر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إيجاز صحفي “هناك دلائل على أن التفشي يتباطأ في أوروبا حيث يساعد مزيج من إجراءات الصحة العامة الفعالة، وتغير السلوكيات، والتطعيمات في منع انتقال المرض”.

ومع ذلك شهدت أكثر من 12 دولة زيادة في أعداد الإصابات الأسبوعية، وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الإصابات. وأكثر من 34 في المئة من عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات في منطقة الأمريكتين أظهرت “زيادة حادة مطردة”.