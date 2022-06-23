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جدل في الكونغرس الأمريكي حول رفع الروسم الجمركية عن الصين

منذ 47 دقيقة
الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة والصين

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اعتبرت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية “أداة ضغط مهمة” في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن إزالتها سيكون لها على الأرجح تأثير محدود في السيطرة على التضخم على المدى القصير.

وشددت تاي في كلمتها خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، على أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على حماية المصالح التجارية الأميركية في مواجهة خطط الصين للسيطرة على صناعات مهمة مثل أشباه الموصلات.

كما أعربت عن أسفها لما اعتبرته عدم وفاء بكين بالتزاماتها التجارية.

وقالت إن “الرسوم الجمركية على السلع الصينية هي برأيي أداة ضغط مهمة، والمفاوض التجاري لا يتخلى أبداً عن أداة ضغط”، وفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”.

إلى ذلك، أضافت: “السؤال هو.. كيف نحول هذا التأثير إلى برنامج استراتيجي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية الأميركية ويدافع عن مصالحنا في اقتصاد عالمي ستستمر فيه الصين في أداء دور مؤثر؟”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد صرح السبت الماضي بأنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين وإنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قريبا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل أيام أنه يناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية “المتهورة” التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بضائع صينية والتي ترتب عليها زيادة في التكاليف للأسر والشركات الأمريكية.

وفرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25 في المئة على واردات من الصين تشمل بضائع شتى قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

من جهتها قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قالت في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي، إنها تدعم إلغاء جزء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، معتبرة أنها تمثل “عبئاً غير ضروري”.

    المصدر :
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