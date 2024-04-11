جدل واسع في أوكرانيا بشأن قانون التجنيد العسكري الجديد

أثار قرار البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، جدلاً واسعاً بسبب عدم تضمينه لفترة محددة لتسريح الجنود، ما أثار استياءً كبيراً بين العسكريين وعائلاتهم.

وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تليغرام: “أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا” في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.

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جاء القانون بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوجني، الذي قال إن أوكرانيا بحاجة إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.