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جدل واسع في أوكرانيا بشأن قانون التجنيد العسكري الجديد

منذ ساعتين
جنود في الجيش الأوكراني

جنود في الجيش الأوكراني

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أثار قرار البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، جدلاً واسعاً بسبب عدم تضمينه لفترة محددة لتسريح الجنود، ما أثار استياءً كبيراً بين العسكريين وعائلاتهم.

وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تليغرام: “أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا” في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.

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جاء القانون بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوجني، الذي قال إن أوكرانيا بحاجة إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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