جدل واسع في إيران بعد أحاديث عن هجرة 900 أكاديمي

علق نائب وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، علي خاكي صديق، اليوم الأربعاء، على معلومات تحدثت عن المئات من أساتذة الجامعات من البلاد خلال العام الماضي، بسبب مشاكل معيشية واقتصادية.

وجاءت تصريحات خاكي صديق، ردًا على ما ذكره رئيس لجنة التعليم والبحث البرلمانية، علي رضا منادي، أمس، بعدما وجه انتقادات للبرلمان، بسبب عدم الموافقة على زيادة رواتب الأساتذة الجامعيين في الموازنة للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري.

وكان منادي، قد قال في تصريحاته تلك: ”إن 900 أستاذ جامعي بدرجة الدكتوراه، غادروا إيران العام الماضي، بسبب مشاكل معيشية واقتصادية“.

ورد خاكي صديق على النائب منادي، بالقول: ”نعم الأستاذ الجامعي قد يكون براتبه الحالي قادرًا على دفع إيجار منزل في منطقة سكنية متوسطة فقط“، مشيرًا إلى أن الأساتذة الجامعيين بحاجة إلى دعم مالي، من أجل توفير سبل العيش التي تليق بهم.

ورفض صديق في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، الكشف عن إحصائيات الأساتذة الذين غادروا البلاد، وقال: ”يجب أن تكون الإحصائيات رسمية، وعلى أي حال، فإن المشكلة الرئيسية لأساتذتنا الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس وللمجتمع، هي القضايا الاقتصادية“.

وحث نائب وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، الحكومة والبرلمان، على ضرورة حل المشاكل الاقتصادية لرواتب الأساتذة الجامعيين.

وعن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، مقارنة بأعضاء هيئة التدريس بوزارة الصحة، قال: ”رواتب أعضاء هيئة التدريس بوزارة الصحة أعلى من رواتب أعضاء هيئة التدريس بوزارة العلوم، ويمكن حل المشكلة بطريقة ما، خلال خطة الاستيعاب التي أعتقد أنها تمت الموافقة عليها من قبل النواب“.

وعن التحديات الرئيسية التي واجهت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا هذا العام، قال صديق: ”القضايا والتحديات الرئيسية لدينا، كانت قضية التعلم الإلكتروني“.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير 2019، ذكر معهد التعليم العالي للبحوث والتخطيط، أن هناك 85 ألف أستاذ جامعي يعملون في الجامعات الحكومية، وغير الحكومية في إيران.

وتعاني مختلف القطاعات العاملة في إيران، وحتى الموظفين، من مشاكل معيشية واقتصادية، بسبب عدم وجود رواتب تتناسب مع الارتفاع الكبير للمواد الأساسية، فضلًا عن انهيار العملة المحلية بسبب العقوبات الأمريكية، نتيجة انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وتفضل شريحة الأساتذة الجامعيين، الهجرة خارج إيران على البقاء في البلاد، في ظل ظروف معيشية قاسية.