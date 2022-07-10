جدول أعمال زيارة بايدن إلى إسرائيل والمنطقة

كشف موقع واي نت الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة “القدس” المحلية، عن الموقع أنه الطائرة الرئاسية الأمريكية ستهبط في مطار اللد “بن غوريون” الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة، حيث ستكون هذه زيارته العاشرة إلى إسرائيل، والأولى له كرئيس، بعد أن قام بزيارتها لأول مرة منذ 50 عاًما كسيناتور شاب التقى خلالها غولدا مائير، ومنذ ذلك الوقت التقى بكل رئيس وزراء إسرائيلي.

وستكون هذه الزيارة الثانية عشر لرئيس أمريكي إسرائيل.

وبينت أنه بايدن سيصل بدون زوجته، ولكن برفقة حاشية كبيرة، وتم استئجار مئات الغرف الفندقية في القدس، وستصل برفقته طائرة منفصلة على متنها 120 صحفًيا لتغطية الزيارة، وأصر الأمريكيون على أن يكون حفل الاستقبال في مطار اللد” محدوًدا بشكل خاص، وسيستقبله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لابيد، وحرس شرف إسرائيلي. كما ذكر الموقع العبري.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله: إن بايدن قادم إلى إسرائيل لتنسيق المواقف مع المسؤولين لأن هناك اعتقاد سائد وبشكل واضح أن الاتفاق النووي قد انهار، وسيصاحب وصوله حوار استراتيجي من نوع لم يكن عليه الحال ولم يحدث منذ سنوات طويلة.

وبعد المراسم في مطار اللد، سيتوجه بايدن مع الوفد المرافق له إلى قاعدة بلماخيم الجوية العسكرية، برفقة لاببيد، وسيكون في استقباله وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حيث سيقدم له لمحة حول أنظمة الدفاع الجوي ومن بينها نظام الاعتراض الجديد الأول في العالم “الليزر” لاعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي سيتوجه لاحقًا إلى القدس، لحضور مراسم في متحف “ياد فاشيم” ويلتقي باثنين من الناجين مما تسمى “المحرقة”، ثم يلتقي صباح الخميس مع لابيد في فندق بالقدس، ثم يلتقي مع الحكومة الإسرائيلية، ويتوجه فيما بعد إلى منزل الرئاسة الإسرائيلية باستقبال رسمي.

ولم يعرف بعد فيما إذا كان سيلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية بينامين نتنياهو في مقر إقامة الرئاسة، أو في الفندق الذي سيقيم فيه بعد حفل الاستقبال، كما سيلتقي برياضيين إسرائيليين وأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن خطة الزيارة لا زالت في طور الإعداد ويتم صياغة أفضل جدول زمني قصير نظًرا للطقس الحار في ظل الخشية الأمريكية من أن يضر الطقس الحار بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيتوجه بايدن، صباح الجمعة، إلى أحد المستشفيات الفلسطينية شرقي القدس، ثم إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولاحقًا سيغادر إلى السعودية.