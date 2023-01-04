جدول خارجيّ مزدحم لرئيس البرازيل.. وأميركا والصين على قائمة الزيارات

يتوجّه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في نهاية كانون الثاني الجاري إلى الأرجنتين، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، على أن تكون زيارته الثانية إلى الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلن مصدر حكومي.

إذ إنّ الزعيم اليساري الذي تولّى الأحد مهام منصبه رئيسًا للبرازيل لولاية ثالثة، بعد ولايتين متتاليتين بين 2003 و2010، سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 كانون الثاني الحالي، بحسب ما أفاد مصدر في الرئاسة.

كما أضاف المصدر أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن حيث سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة “لم يحدّد بعد”.

هذا ومن المقرّر، وفقاً للمصدر نفسه، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ هذه الزيارة “بعد آذار”.

فيما سيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 نيسان.

إذ يسعى رئيس أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من هذه الزيارات، كسر العزلة الدولية على بلاده في عهد سلفه سلفه اليميني المتطرّف جاير بولسونارو.