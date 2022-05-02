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تراجع في عدد الاصابات بـ"كوفيد-19" في الصين

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 7:13 صباحًا
كورونا في الصين - أرشيف

كورونا في الصين - أرشيف

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مع تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا بعدد كبير من دول العالم، لاتزال الصين تعاني من عودة الوباء بطريقة اقوى من قبل بالرغم من انها تلتزم بمعاير الوقاية.

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين أن البر الرئيسي سجل 7822 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الأحد بانخفاض عن 8329 إصابة في اليوم السابق، ومن بين الإصابات الجديدة كانت 865 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضا من 920 تم تسجيلها يوم الأحد و6957 إصابة بلا أعراض انخفاضا من 7409.

وسجلت الصين 32 وفاة جديدة، كلها في شنغهاي المركز المالي الصيني، مما رفع عدد الوفيات إلى 5092، وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 217452 إصابة مؤكدة.

وتعد الصين المصدر الاول والاساسي لوباء كوفيد-19 بحيث كانت اول الحالات بهذا الفيروس ضهرت بالصين، وانتقلت الى باقي دول العالم، هذا الفيروس الذي لا يزال يرافقنا من آواخر 2019، ويعد من الاوبئه العالمية التي تم الاتفاق عليه دولياً على انه الاقوى وتم منع التجول والزان الحجر الصحي ومنع الخروج واغلاق البلدان للحد من تزايد او ارتفاع عدد الاصابات.

    المصدر :
  • رويترز

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