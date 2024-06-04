جرائم الاحتلال تتواصل: 5 شهداء بالضفة استمرار الاقتحامات والاعتقالات

شهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية حملة اقتحامات واعتقالات جديدة من قبل قوات الاحتلال، واستشهد مقاومان قبيل فجر اليوم الثلاثاء في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم مما رفع عدد الشهداء في الضفة إلى 5 خلال ساعات.

ونعت مجموعة في طولكرم تابعة لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، شهيدين من مجموعتها، وقالت إنهما استشهدا أثناء تنفيذهما لعملية إطلاق نار على حاجز “نتساني عوز” غرب مدينة طولكرم بشمال الضفة.

وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها “كتائب شهداء الأقصى-شباب الثأر والتحرير في محافظة طولكرم” عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها ألحقت خسائر مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال خلال العملية.

وأضافت أن الشهيدين هما أحمد رجب وعبد الفتاح جبارة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة كانا داخلها.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بوابة 104 غرب مدينة طولكرم.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة قلقيلية. pic.twitter.com/cEebiq0RpC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2024

اقتحامات واشتباكات

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع وسط قلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس وبلدات في المحافظة بينها برقة وعصيرة الشمالية، حيث اعتقلت شابا.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وشملت الاقتحامات الجديدة أيضا حي جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة وبلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وإلى الشرق من رام الله، أضرم مستوطنون النار في أشجار الزيتون بقرية برقا شرق، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي جنوبي الضفة، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شمال الخليل، حيث اعتقلت فلسطينيا ونجله.

شهداء بنابلس

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أمس باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع القدس ومحيط مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم المنطقة لدعم قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى المكان في وقت سابق واستهدفت مبنى يضم صالة أفراح وتمركزت في محيطه، بينما انتشر الجيش في مناطق عدة بالمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باحتجاز قوات الاحتلال سيارة إسعاف بداخلها مصاب في حالة خطيرة قرب مخيم بلاطة لفترة من الوقت.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيدي مدينة نابلس، آدم فراج ومعتز النابلسي، اللذَين ارتقيا بعد اشتباك وصفته بالبطولي مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وأكدت الحركة في بيان أن جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال الجبانة التي ينفّذها لن تثني أبطال المقاومة في الضفة عن تصعيد عملياتهم البطولية في وجه الاحتلال وجنوده ومستوطنيه الفاشيين، بحسب تعبير البيان.

من جهته، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية اغتيال استهدفت خلية في نابلس كانت تخطط لتنفيذ هجوم داخل إسرائيل.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد نحو 500 واعتقال أكثر من 8 آلاف آخرين.