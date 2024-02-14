جرحى إثر قصف روسي استهدف مستشفى في أوكرانيا

أفاد فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إن روسيا شنت عدة هجمات صاروخية على بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا ما أدى إلى إلحاق أضرار بمستشفى وتدمير عشرات الشقق السكنية وإصابة عدة أشخاص.

وذكر فيلاشكين على تطبيق تيليجرام “تفيد التقارير بوجود ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، تحت أنقاض (من المستشفى)”، مضيفا أنه تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات في بلدات مجاورة.

وتابع قائلا إن الهجوم الذي وقع الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء (2300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) ألحق أضرارا بجناح في المستشفى.

ونشر مقطع فيديو لنافذات محطمة وجدران مدمرة وحطام داخل ما بدا أنها منشأة طبية حيث كان هناك مرضى جالسون أو راقدون على أسرة.

وأضاف فيلاشكين إن الهجوم تبع غارة على سيليدوف في وقت متأخر من أمس ا…