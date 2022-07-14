الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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جرحى خلال إشكال بالأسلحة النارية في مصر

منذ 48 دقيقة
الأمن المصري

الأمن المصري

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أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في إحدى القرى التابعة لمركز قفط بقنا جنوب مصر، بسبب خلافات الجيرة وعلى أولوية المرور على أرض زراعية بالقرية.

وكشف فيديو التقط من موقع الحادث تبادل أفراد العائلتين إطلاق الأعيرة النارية بينهما، واستمرار المشاجرة لعدة ساعات.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطاراً يفيد بإصابة 9 أشخاص، في مشاجرة بسبب خلافات على أولوية الطريق، بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا، وعلى الفور أمر بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة والسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء إلى القرية.

ودفعت السلطات بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختصة، حيث تنوعت الإصابات ما بين اصابات بالساقين والصدر والرأس.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات.

    المصدر :
  • العربية

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