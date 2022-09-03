جرحى في انفجار مصفاة للنفط بجزيرة "نيوفاوندلاند" الكندية

وقع انفجار (الجمعة 2-9-2022) في مصفاة بجزيرة “نيوفاوندلاند” الكندية مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك الكابورال جوليان غارلاند، لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ عالجت “انفجارا صغيرا” بعيد الساعة 16:00 (06:30 ت.غ) في المصفاة الواقعة في بلدة “كم باي تشانس”.

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى “بعضهم مصاب بجروح بالغة”.

وأوضحت الشرطة التي تحدثت أولا عن جرح ستة أشخاص، أن أحدهم “أصيب بجروح خطيرة”.

وكان الموقع الصناعي الذي تديره شركة “برايا رينيوابل فيولز” (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص في الوقود الحيوي.

وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

ونقل ثلاثة من الأشخاص الثمانية الذين أصيبوا إلى “سانت جونز” ليلة الجمعة لتلقي العلاج من إصابات خطيرة، وفقا لموقع “سي بي سي”.

ولم يتم الكشف عن سبب الانفجار وموقعه بالضبط، لكن الشركة التي تدير المصفاة (برايا) تقول إن الحريق الناتج عن الانفجار كان تحت السيطرة بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وأكدت شركة برايا أنها تتعاون مع السلطات المختصة، وجاء في بيان نشره سي بي سي “سنفعل كل ما في وسعنا لدعم الجرحى وعائلاتهم خلال هذا الوقت”. وأضاف “تم إبلاغ السلطات وسنتعاون بشكل كامل مع التحقيقات”.

وتعمل المصفاة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، عبر إنتاج وقود الطائرات والديزل من زيت الطهي المستخدم وزيت الذرة والدهون الحيوانية، وفقا لسي بي سي.