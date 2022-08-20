السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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جرحى ومفقودون جراء "خسف" في أحد المزارات الشيعية جنوب العراق.. (فيديو)

منذ ساعة واحدة
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أصدرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء جنوب العراق، السبت، توضيحاً حول انهيار تلة ترابية في مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) غرب المحافظة.

وقال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “انهياراً كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء”.

وأضاف، أن “هناك عددا من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي”.

ولفت إلى أن “فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين مازالوا تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الكونكريتية الكبيرة المنهارة، لافتاً الى عدم قدرة الآليات الكبيرة للوصول الى مكان الحادث وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية”.

من جانبها دعت حكومة كربلاء المحلية المحافظات المجاورة لإرسالها فرق الدفاع المدني لديها لمساعدة الفرق العاملة في كربلاء.

وتضم كربلاء العديد من المراقد الدينية المقدسة لدى المسلمين الشيعة، من أبرزها ضريح الإمام الحسين بن علي وأخيه العباس.

 

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