الأحد 18 رمضان 1444 ﻫ - 9 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جرحى ومفقودون.. فيديو لآثار الدمار الذي خلفه انفجار مرسيليا العنيف

منذ 33 دقيقة
انهيار مبنيين سكنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا

انهيار مبنيين سكنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه يعتقد أن نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض بعد انفجار أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا (الأحد 9-4-2023).

ولم يُعرف بعد سبب الانفجار.

وتسبب الانهيار في اندلاع حريق أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، وقال دارمانان إن إخماده قد يستغرق ساعات. وأضاف أن تقديرات السلطات تشير إلى وجود ما بين أربعة إلى عشرة أشخاص تحت الأنقاض.

وذكر أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، بينما يتلقى شخص سادس العلاج من الصدمة.

ولحقت أضرار بمبنى ثالث وجرى إجلاء السكان من نحو 30 مبنى فى المنطقة.

وأوضح دارمانان أنه لم تكن هناك مشاكل إنشائية معروفة في المبنيين المنهارين في شارع تيفولي.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر “قلوبنا مع مرسيليا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى- أرشيفية
تحت حراسة مشدّدة.. تجدّد الاقتحامات الإسرائيليّة لساحات الحرم القدسي
مظاهرات في إسرائيل- أرشيفية
إسرائيل تردّ على وثائق البنتاغون.. هل تورّط الموساد في المظاهرات؟
الحرس الثوري الإيراني
بالفيديو والصوَر.. إيران تكشف عن أحدث مسيّراتها الانتحاريّة

الأكثر قراءة

مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا
ريم الشريف
بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا
مشهد عام للعاصمة دمشق
دريد الأسد: وانتصر العلويون على الشعب السوري!