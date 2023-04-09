جرحى ومفقودون.. فيديو لآثار الدمار الذي خلفه انفجار مرسيليا العنيف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه يعتقد أن نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض بعد انفجار أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا (الأحد 9-4-2023).

ولم يُعرف بعد سبب الانفجار.

وتسبب الانهيار في اندلاع حريق أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، وقال دارمانان إن إخماده قد يستغرق ساعات. وأضاف أن تقديرات السلطات تشير إلى وجود ما بين أربعة إلى عشرة أشخاص تحت الأنقاض.

وذكر أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، بينما يتلقى شخص سادس العلاج من الصدمة.

ولحقت أضرار بمبنى ثالث وجرى إجلاء السكان من نحو 30 مبنى فى المنطقة.

وأوضح دارمانان أنه لم تكن هناك مشاكل إنشائية معروفة في المبنيين المنهارين في شارع تيفولي.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر “قلوبنا مع مرسيليا”.