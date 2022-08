جريمة تهزّ إيطاليا.. مقتل مهاجر بعد تعرّضه للضرب أمام عيون المارّة (فيديو)

وثّق عدد من المارّة في إيطاليا جريمة مروّعة راح ضحيتها رجل نيجيري بعدما تعرّض للضرب بوحشية وسط أحد الشوراع.

في التفاصيل، اعتقلت الشرطة الإيطالية رجلًا إيطاليًا بتهمة ضرب بائع نيجيري بوحشية حتى الموت، وسط الشارع، في جريمة صورها المارة دون أن يتدخلوا.

وأفادت الشرطة بأن أوغورشوكو، 39 عاًما، كان يبيع البضائع في الشارع الرئيسي في تشيفيتانوفا ماركي، وهي بلدة شاطئية مزدحمة على البحر الأدرياتيكي، عندما هاجمه القاتل. وقام المارة بتصوير الجريمة دون أن يحاول أحد التدخل.

وغزت لقطات فيديو للهجوم المواقع الإخبارية الإيطالية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب، خاصة مع دخول إيطاليا حملة انتخابية برلمانية جعل فيها الائتلاف اليميني الهجرة مشكلة بالفعل.

وقال محقق الشرطة “ماتيو لوكوني”، في مؤتمر صحفي، إن “المعتدي طارد الضحية وضربه أولا بعكاز. وأسقطه أرضًا وضربه بشكل متكرر بيديه مما تسبب بوفاته.”

وقال لوكوني في وقت لاحق لقناة الإخبارية الإيطالية Sky TG24 إن المارة اتصلوا بالشرطة، التي استجابت بدورها لكن المشتبه به كان قد هرب. وسيحدد تشريح الجثة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن ضربات أو اختناق أو سبب آخر.

الى ذلك، استخدمت الشرطة كاميرات المراقبة في الشوارع لتتبع تحركات المهاجم واعتقلت رجلاً يُدعى “فيليبو كلاوديو جوزيبي فيرلازو”، 32 عامًا. للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وسرقة، بزعم أخذ هاتف الضحية.

قال لوكوني إن المهاجم ثار غضبه عندما ألح البائع من أجل الحصول على المال. وقال أفراد الشرطة إن المشتبه به لم يدل بأي تصريح.

من جهته، قال “دانيال أمانزا”، الذي يدير جمعية ACSIM للمهاجرين في منطقة ماركي، إن أوغورشوكو، وهو متزوج ولديه طفلان، لجأ إلى بيع البضائع في الشارع بعد حادث سيارة أفقده وظيفته بسبب الإصابة.

وأعطى أمانزا رواية مختلفة لما حدث، حيث قال إن المهاجم غضب عندما قال أوغورشوكو لرفيقة الرجل “إنها جميلة.” وقال أمانزا: “لقد قتله هذا الإطراء”.

وأضاف: “الحقيقة المأساوية هي أنه كان هناك الكثير من الناس في الجوار. لقد صوروا، قائلين توقف، لكن لم يتحرك أحد لفصلهم”.

بدوره، كتب “إنريكو ليتا”، رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب الديموقراطي اليساري، على تويتر السبت، معلقًا على مقتل البائع الذي توفي يوم الجمعة: “مقتل أليكا أوغورشوكو أمر يثير الفزع. انتشار اللامبالاة. لا يمكن أن يكون هناك مبرر “.

كما أعرب زعيم الجناح اليميني “ماتيو سالفيني”، الذي وضع الأمن بندًا في حملته الانتخابية، عن غضبه إزاء الوفاة، قائلاً: “الأمن ليس له لون … يجب أن يعود إلى كونه حقًا”.

