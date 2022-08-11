جريمة تهزّ تونس.. ضحيّتها سائح قطريّ

شهدت مدينة بنزرت التونسية جريمة قتل راح ضحيتها سائح قطري من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت، وفق مصدر أمني مسؤول.

وأشارت إذاعة “موزاييك” الى أن وقائع الجريمة تفيد بأن مواطنًا تونسيًا في العقد الرابع لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة في بنزرت وقام بذبحه أمام المارة.

ولفتت الى أن قوات الأمن تمكّنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

من جهته، أكد مصدر أمني في تصريح لقناة “التاسعة” أن ضحية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها المدينة العتيقة ببنزرت، سائح قطري حلّ بتونس منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المصدر أن القاتل شاب عمره 40 عامًا وحصل مؤخرا على التقاعد.

الى ذلك، أشار إلى أن القاتل علم بوجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر “فيسبوك” فقرر الانتقام منه، وذلك بتسلحه بسكين وترصّده بأحد شوارع مدينة بنزرت ومهاجمته من الخلف وذبحه بواسطة السكين.