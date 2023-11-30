جريمة تهزّ ديالى.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف أقارب نائب عراقي

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين قولهما إنّ عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون، في هجوم بقنبلتين على جانب الطريق وإطلاق نار على مركبة ورجال إنقاذ في محافظة ديالى في شرق العراق، مساء الخميس.

وأضاف المصدران أن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي، ونفذ بقنبلتين على الطريق ونيران قناصة أطلقها مهاجمون مجهولون.

ولم يقدم المصدران المزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للهجوم.

فيما فرضت قوات الأمن حظر التجول في المنطقة عقب الهجوم.

بدورها، أفادت شبكة رووداو بمقتل عشرة أشخاص من جراء هجوم بعبوة ناسفة في محافظة ديالى.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله إن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 17 آخرين، لافتًا إلى أن هذه الأعداد “حصيلة أولية”.

وأوضح موقع “بغداد اليوم” نقلاً عن مصدر أمني أن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة مدنية أعقبها إطلاق نار في قرية العمرانية” في شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأكد المصدر للموقع الإخباري أن هناك “استنفاراً أمنياً واسعاً” في المنطقة، لافتاً إلى وصول تعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم.

من جانبه، أدان محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، ما وصفه بأنه “عمل إجرامي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية وإطلاق نار على راكبيها”.

ودعا المندلاوي عبر صفحته على فيسبوك قيادة عمليات ديالى إلى “بسط الأمن في المحافظة وسرعة القبض على مرتكبي الجريمة وفتح تحقيق عاجل للوقوف على دوافعهم وتقديمهم إلى القضاء”.