جريمة على أبواب الأقصى.. إعدام شاب فلسطيني بعشرين رصاصة

استشهد شاب فلسطيني مساء (الجمعة 31-3-2023) بنيران قوات الأمن الإسرائيلية عند باب السلسلة أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.

الشاب الفلسطيني “كريم عباسي” استشهد متأثراً بجراحه نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين حوالي عشرين رصاصة عليه، خلال تصديه لهم بعد محاولتهم الاعتداء على فتاة فلسطينية من المعتكفات في المسجد الأقصى.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجنود أطلقوا النار صوب فلسطيني حاول نزع سلاح جندي قرب باب السلسلة، وأشارت الى أنه من سكان قرية حورة بالنقب المحتل ويبلغ من العمر 26 عامًا.

لكن مصادر فلسطينية أكدت أن ما حدث عند باب السلسلة هو تدخل شاب لحماية امرأة فلسطينية حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه وإصابته بجراح حرجة، توفي بعدها.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من اقتحام قوات الاحتــلال المسجد الأقصى لإزالة اليافطات التي علقها الشبان على الجدران.

وأغلقت أبواب الأقصى وحاصرت الموجودين فيه كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة قبل ان تعتدي على الباعة وأصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة بشكل عنيف