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جريمة مرعبة في كندا.. 8 مراهقات جمعتهن شبكة الإنترنت لتنفيذ مخططهن!

منذ 52 دقيقة
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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هزت جريمة مرعبة بتفاصيلها ومنفذيها مدينة تورونتو الكندية، بعد قيام ثماني مراهقات أصغرهن بعمر الثالثة عشرة بعملية طعن رجل خمسيني حتى الموت.

وعثرت الشرطة الكندية على الضحية مصابا وسط مدينة تورونتو قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفقا لما ذكرت شبكة “سي بي سي” الإخبارية.

وقال المحقق، الرقيب تيري براون، من شرطة تورنتو، إن المتهمات هن 3 فتيات يبلغن من العمر 13 عامًا، و3 مراهقات في الرابعة عشرة، واثنتان في السادسة عشرة من العمر.

وأوضح الشرطة أن أولئك الفتيات كن قد تعارفن ببعضهن البعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهن يقطن في مناطق مختلفة من المدينة.

ولفت براون إلى أن الفتيات متورطات في حادث آخر كان قد وقع في وقت سابق من نفس الليلة التي شهدت الجريمة، مشيرا إلى أن الشرطة صادرت بعض الأسلحة من المراهقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال براون: “لن أصفهم بأنهم عصابة في هذه المرحلة”، مضيفًا أن ما فعلوه “سيكون متسقًا مع ما نسميه تقليديًا بالحشد”.

و أصدرت الشرطة في تورنتو تحذيرات من “هجمات الحشود”، حيث تقترب مجموعات من الضحايا بغية سرقتهم أو الاعتداء عليهم، ويتم اختيار الضحية عشوائيا.

ولفت براون إلى أن الضحية كان يعيش في مأوى طارئ منذ أواخر الخريف، مردفا “لن أقول عنه بالضرورة بإنه كان مشردا. ربما كان في الآونة الأخيرة بلا مأوى بسبب بعض الحظ السيئ”.

وقالت امرأة تقطن في نفس المأوى إنها كانت تدخن مع الضحية خارج الملجأ عندما اقتربت الفتيات منها.

وأوضحت أن ذلك الرجل تدخل لمساعدتها، مردفة: “شعرت بالخوف وهربت بعد أن بدأت الفتيات في ضربه.. لقد حماني”.

    المصدر :
  • الحرة

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