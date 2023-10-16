جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين

اتُهم رجل يبلغ من العمر 71 عاماً في بلينفيلد بولاية إلينوي الأمريكية بالقتل وجريمة كراهية بعد أن طعن طفلاً ووالدته لأنهما مسلمان، وأدى الهجوم إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات وإصابة المرأة بجروح خطيرة.

وقد تم الإبلاغ عن ثلاث حوادث استهدفت الفلسطينيين واليهود في نيويورك، كما تقول الشرطة.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمكتب عمدة مقاطعة ويل، استجابت سلطات إنفاذ القانون لمكالمة طوارئ أجرتها امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا زعمت أن مالك المنزل هاجمها بسكين.

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل: “تمكن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين”.

ووفقاً للرسائل النصية التي أرسلتها الأم إلى والد الصبي، والتي تمت مشاركتها مع منظمة كير الدولية، أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، عندما فتحت المرأة الباب، حاول المالك خنقها، وقد طعنها وهو يصرخ: “أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!” ركضت الأم إلى الحمام للاتصال بالرقم 911 وخرجت لتجد أن الرجل قد طعن ابنها.

وكتبت المرأة في رسالة نصية، بحسب كير: “لقد حدث كل ذلك في ثوانٍ”، وعثر الضباط على المشتبه به البالغ من العمر 71 عامًا جالسًا منتصبًا على الأرض بالقرب من ممر المنزل.

كان بالداخل ضحيتا الطعن، امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا وصبي يبلغ من العمر 6 سنوات، وقد أصيب كل منهما بأكثر من اثنتي عشرة طعنة في الصدر والجذع والذراعين.

وتم التعرف على المشتبه به على أنه “جوزيف إم تشوبا” البالغ من العمر 71 عامًا، وقالت الشرطة إنه مالك العقار، و“لم يدلي جوزيف تشوبا بأي تصريحات للمحققين بشأن تورطه في هذا الهجوم الشنيع.

وعلى الرغم من أنه لم يقدم بيانًا للمحققين، إلا أنهم تمكنوا من جمع معلومات كافية من خلال المقابلات والأدلة لتوجيه الاتهام رسميًا إليه بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية.

ووجهت إلى تشوبا اتهامات بالقتل وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية وجرائم أخرى. وتم نقل الطفل إلى مستشفى محلي حيث أعلن وفاته، بينما تم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقالت كير في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد صدمنا وانزعجنا عندما علمنا أن مالك عقار في شيكاغو، يعبر عن آراء معادية للمسلمين والفلسطينيين، اقتحم شقة عائلة مسلمة وهاجمهم بسكين، مما أدى إلى إصابة الأم وقتلها”. الابن وديع الفيوم 6 سنوات”.