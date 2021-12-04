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جريمة مروعة.. 5 جثث في أحد منازل برلين!!

4 - ديسمبر - 2021
عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

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أعلنت السلطات الألمانية أنه تم العثور اليوم السبت على جثث لخمسة أشخاص قتلوا بأعيرة نارية وطعنات، في منزل خارج برلين مباشرة، مشيرة إلى أن بين الضحايا ثلاثة أطفال.

وقال ممثلو الادعاء والشرطة في بيان إن الضباط عثروا على الجثث في منطقة سينزيغ في كونيجز فوسترهاوزن جنوب شرقي برلين بعد أن أفاد شهود عيان أنهم رأوا قتلى في المبنى.

قال المحققون إنهم يعتقدون أن الضحايا – اثنان في الأربعين من العمر وأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 8 و 4 سنوات ، وجميعهم يعيشون في المنزل – قُتلوا. وجدوا أعيرة نارية وطعنات في الجثث.

وحسب وسائل إعلام، فإنه كان يفترض أن يخضع القتلى للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

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