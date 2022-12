جريمة هزت استراليا.. إعدام عنصرين من الشرطة بدم بارد

يشهد العالم على سلسلة من الجرائم والخطر الامني الذي يتصاعد بشكل كبير يومياً، وفي حادثة مروعة، قُتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في مكتبل العمر، إثر تبادل لإطلاق النار وقع الاثنين في بلدة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية.

وأفادت السلطات، الثلاثاء، بأن شرطة كوينزلاند تلقّت بلاغا ظهر الاثنين من ويمبيلا، في إطار تحقيق بشأن شخص مفقود فأرسلت دورية إلى منزل في البلدة الريفية الصغيرة.

وأوضحت أن الشرطيين وبمجرد دخولهما إلى المنزل المسيّج، تعرضا لوابل من الرصاص، دون أن يستطيعا الرد على مصدر النيران.

كما تابعت في بيان: “تمّ إعدام عنصري شرطة بدم بارد”.

وذكرت أن القتيلين هما شرطية تبلغ من العمر 26 عاما وشرطي يبلغ من العمر 29 عاما.

بدورها قالت قائدة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن هذين الشرطيين قدّما التضحية القصوى للحفاظ على المجتمع آمنا، وفق تعبيرها.

يذكر أن الشرطة أرسلت على متن طوافة وحدة تدّخل خاصة إلى المنزل فحاصرته القوة طوال ساعات قبل أن يشتبك عناصرها مع المسلحين الذين كانوا متحصنين بداخله.

وبعيد الساعة 22:30 لقي 3 مشتبه بهم مصرعهم هم رجلان وامرأة.

