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جزء من شبكة تجسس.. أوكرانيا تعتقل شخصيتين بارزتين تعملان لصالح روسيا

منذ 35 دقيقة
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يتصاعد النزاع الروسي الأوكراني وسط استمرار العمليات العسكرية شرقي أوكرانيا، فيما لا تزال العودة الى المحادثات من أجل التوصل الى سلام بين البلدين بعيدة نسبيًا، اذ توقع مفاوض أوكراني بارز، في وقت سابق، أن تُستأنف المفاوضات في نهاية شهر آب.

وفي آخر المستجدات، كشف جهاز أمن الدولة الأوكراني أن أوكرانيا احتجزت مسؤولًا حكوميا كبيرا ورجل أعمال بارزًا يشتبه بأنهما جزء من شبكة تجسس روسية مزعومة.

ولم يذكر جهاز أمن الدولة اسميهما، لكنه وصف أحدهما بأنه مسؤول كبير في أمانة مجلس الوزراء ،والثاني بأنه رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط لرجال الأعمال.

في بيان على تطبيق تيليجرام، قال الجهاز إنه نفذ “عملية خاصة متعددة المراحل” لتفكيك حلقة التجسس المزعومة.

الى ذلك، أضاف جهاز أمن الدولة: “نتيجة لذلك.. في كييف، اعتُقل رئيس قسم في أمانة مجلس الوزراء ورئيس إحدى إدارات غرفة التجارة والصناعة”.

ولفت الى أن”هذين المسؤولين نقلا معلومات مخابرات مختلفة إلى العدو، بدءا من حالة قدرتنا الدفاعية إلى الترتيبات على الحدود والبيانات الشخصية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين”.

وظهر المشتبه بهما الرئيسيان وهما جالسان أمام العلم الأوكراني في مقطع مصور، وقالا إنهما تعاونا مع موسكو، التي بدأت غزو جارتها أوكرانيا في 24 شباط.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانا تحدثا تحت التهديد.

في السياق نفسه، أشار جهاز الأمن الأوكراني الى أن روسيا دفعت للمشتبه بهما ما بين 2000 دولار و15000 دولار لكل مهمة، اعتمادًا على مستوى السرية وأهمية المعلومات. وقال أحد الرجلين في المقطع المصور إنه تلقى 33 ألف دولار مقابل أنشطته، وقال الآخر إنه تلقى 27 ألف دولار.

كما قال أحدهما إنه يتعاون مع روسيا منذ عام 2016. وقال الآخر إنه بدأ هذا النشاط منذ عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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