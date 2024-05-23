جزر البليار الإسبانية.. انهيار مطعم يودي بحياة 4 على الأقل وإصابة 16 آخرين

أفادت الشرطة الإسبانية بانهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا (الخميس 24-5-2024)، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة في جزر البليار الإسبانية.

وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن سبعة إصاباتهم “خطيرة للغاية” وتسعة آخرون إصاباتهم خطيرة. وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما.

وأضافت أن رجال الإطفاء وقوات الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن سقف المبنى انهار.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث عبر منصة إكس “أتابع عن كثب عواقب الانهيار المروع الذي وقع على شاطئ بالما”.

وأضاف أنه تحدث إلى السلطات المحلية والإقليمية، وأن الحكومة مستعدة للمساعدة “بكل الوسائل والقوات اللازمة”.

وقال “أريد أن أرسل تعازي لأسر المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وعرضت قناة تي.في.إي الإسبانية المملوكة للدولة لقطات لرجال الإطفاء وهم يعملون على في مناطق ميدوسا بيتش كلوب في بالما في نحو الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي، وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.