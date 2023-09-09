جزر المالديف تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية

أظهرت نتائج أولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت، السبت، في جزر المالديف تقدم المرشح محمد مويزو الذي ينافس الرئيس الحالي إبراهيم صليح لكن بنسبة أقل من 50 بالمئة التي تؤهله لحسم الانتخابات.

وإذا أكدت النتائج النهائية ذلك سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات.

وبعد فرز ما يقرب من 195 ألفا من أصوات الناخبين، حصل مويزو على 46 بالمئة مقابل 40 بالمئة للرئيس الحالي.

وقالت السلطات إن نحو 75 بالمئة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 282 ألفا أدلوا بأصواتهم.

ويسعى صليح لنيل فترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.