استمع لاذاعتنا

جزيرة ساموا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
جزيرة ساموا

جزيرة ساموا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات بجزيرة ساموا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لبحار عقب عاد من أوروبا عبر نيوزيلندا لتكون أول إصابة بالفيروس تسجلها الجزيرة.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء الأربعاء، لم تسجل الجزيرة أي حالات إصابة بفيروس كورونا، منذ ظهوره في الصين قبل عام.

وجزيرة ساموا هي دولة مستقلة بين جزر هاواي ونيوزيلندا جنوب المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

وقال رئيس الوزراء تويلايبا سايليلي ماليليجاوي إن البحار وصل الجزيرة جوا قادما من أوكلاند الجمعة الماضية، وثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت متأخر، الأربعاء، بعد عزله عدة أيام في منشأة حجر صحي.

ومع ذلك، أشارت الحكومة إلى أن الاختبار الثاني الذي أجري للبحار، الخميس، أظهر سلبية إصابته بالفيروس، مضيفة أنه تم عزل الرجل في مستشفى محلي.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالهدوء، وقال إن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا “جاهزة”.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار الأمم المتحدة
    العراق ولبنان ضمن “قائمة العار” الأممية بسبب إيران
    وزير الري السوداني ياسر عباس
    السودان تنسحب من محادثات سد النهضة
    العقوبات الاميركية على ايران
    ترامب يسارع في تثبيت العقوبات على إيران ليجد بايدن صعوبة في إنهائها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أظهرت الاختبارت بأن غسول الفسم قادر على قتل الفيروس بثوان
    يقتل كورونا بـ 30 ثانية … غسول الفم قد ينقذ البشرية
    اكتشاف أعراض جديدة لكورونا
    كورونا
    كورونا يراوغ..أعراض جديدة للفيروس بخلاف المعروفة
    كورونا
    إليكم سبب إصابة المتعافي من كورونا بالفيروس المستجد مرة اخرى