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“جسم طائر غامض” انطلق من الهند “يستنفر” جيش باكستان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 2:31 مساءً
عناصر من حرس الحدود الباكستاني

عناصر من حرس الحدود الباكستاني

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بعيدًا عن لهيب الحرب في أوروبا، كادت النيران أن تمتد نحو الحدود الهندية الباكستانية، إذ حذرت باكستان اليوم الجمعة نيودلهي من “عواقب وخيمة” بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد اليوم الجمعة للاحتجاج على ما اعتبرت أنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي. وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند، في البيان، قائلةً إنه “يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً”.

وخاضت الدولتان المسلحتان نووياً ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء أمس الخميس قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار: “في التاسع من مارس رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسم يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية”.

وأضاف أن الجيش ليس متأكداً من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من مدينة ميان تشانو الشرقية بينما كان قادماً من مدينة سيرسا الواقعة في إقليم هاريانا غرب الهند.

وطالبت باكستان الهند أيضاً بإطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.

وأضاف افتخار: “تسبب مسار هذا الجسم الطائر في تعريض العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في كل من المجالين الجويين الهندي والباكستاني للخطر كما هدد حياة البشر وعرّض ممتلكاتهم للخطر”.

وذكر مسؤول من القوات الجوية الباكستانية في المؤتمر الصحفي أن الجسم يخضع للتحليل الجنائي وإن النتائج الأولية أشارت إلى أنه صاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، لكنه لم يكن مزوداً بأسلحة.

وأضاف أن الجسم كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم وقطع مسافة 124 كيلومتراً داخل المجال الجوي الباكستاني قبل أن يتحطم.

    المصدر :
  • رويترز

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