“جسم طائر غامض” انطلق من الهند “يستنفر” جيش باكستان

بعيدًا عن لهيب الحرب في أوروبا، كادت النيران أن تمتد نحو الحدود الهندية الباكستانية، إذ حذرت باكستان اليوم الجمعة نيودلهي من “عواقب وخيمة” بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد اليوم الجمعة للاحتجاج على ما اعتبرت أنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي. وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند، في البيان، قائلةً إنه “يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً”.

وخاضت الدولتان المسلحتان نووياً ثلاث حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء أمس الخميس قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال بابار افتخار: “في التاسع من مارس رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسم يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية”.

وأضاف أن الجيش ليس متأكداً من طبيعة هذا الجسم، الذي قال إنه تحطم بالقرب من مدينة ميان تشانو الشرقية بينما كان قادماً من مدينة سيرسا الواقعة في إقليم هاريانا غرب الهند.

وطالبت باكستان الهند أيضاً بإطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.

The rear end of the Indian missile that crashed/was shot down over Pakistan yesterday matches this honeycomb structure at the end of an Indian BrahMos supersonic cruise missile.#Pakistan #India https://t.co/1A5GNEoMlu pic.twitter.com/bsOfydOFdA

— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) March 10, 2022