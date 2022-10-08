في ظل توتر الأوضاع.. جلسة أمنية برئاسة لابيد

قالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أجرى جلسة تقييمية أمنية في ظل الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الهيئة، انه تصدرت مداولات الجلسة الاستعدادات في مدينة القدس وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وتقرر تكثيف تواجد قوات الشرطة الإسرائيلية في المكان غير أنه لن تفرض أية قيود.

وأشارت إلى انه “تقرر بإيعاز من المستوى السياسي عدم فرض طوق أمني على الضفة طوال أيام “عيد المظلة سوكوت” وانما عشية العيد وفي اول يوم منه بعد غد الاحد عند الرابعة عصرا وحتى منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء المقبلة”.

وبشأن قطاع غزة ، أكدت “مكان”، أنه “ستغلق المعابر على امتداد الحدود مع قطاع غزة، ويخضع هذا القرار للتقييم الأمني”.

وأصيب مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام واسع لمخيم جنين، فيما حاصر الجيش منزلًا يعود لأسير محرر، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب ورد وكالة “خبر” نسخة عنه: “إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف وصلتا مستشفى جنين الحكومي، حالتهما مستقرة”.

وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال شنت اقتحامًا واسعًا لمخيم جنين، وحاصرت منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة.