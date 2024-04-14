جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، بناءً على طلب إسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، غداة إطلاق إيران أكثر من 200 مسيّرة وصاروخ ضدّ إسرائيل ردّاً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.

وقال متحدّث باسم البعثة الديبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان: “نعتزم عقد الاجتماع (اليوم) الأحد الساعة 16,00” (20,00 بتوقيت غرينتش).

وفي رسالة وجّهها إلى المجلس، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إلى عقد اجتماع “على الفور لإدانة إيران بشكل لا لبس فيه لهذا الانتهاك الخطير”، داعياً المجلس إلى “العمل على تصنيف” الحرس الثوري الإيراني “منظّمة إرهابية”.

وأضاف: “حان الوقت كي يتّخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة ضدّ التهديد الإيراني”، معرباً عن “غضبه” حيال هجوم “غير مسبوق” يُمثّل “تصعيداً خطيراً”.