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جلسة لمجلس الأمن الخميس لمناقشة الاستيطان بالقدس

19 - يونيو - 2021
مجلس الأمن- أرشيفية

مجلس الأمن- أرشيفية

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قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس المقبل، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية لشعبنا.

وأشار منصور إلى أن اجتماعا آخر سيعقد الاثنين المقبل لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة ، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.

وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دولة قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

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